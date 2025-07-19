Devlet Bahçeli'den Altan Öymen için Taziye Mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öymen'in ailesine ve CHP'ye başsağlığı dileklerini iletti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı.
Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Sayın Mehmet Altan Öymen'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel