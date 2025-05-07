Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin Taziye Törenine Katıldı

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli beraberindeki parti kurmaylarıyla birlikte başsağlığı dileğinde bulumak için DEM Parti Grubu'nun TBMM Tören Salonu'nda düzenlediği taziyeye katıldı.

DEM Parti, kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat eden Önder için TBMM'de anma ve taziye töreni düzenledi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve Sırrı Süreyya Önder'in abisi Ali Önder ile DEM Parti Grubu TBMM Tölen Salonu'nda taziyeleri kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç, Erkan Akçay ve beraberindeki MHP milletvekillerinden oluşan heyetle, birlikte taziye dileklerinde bulanmak için TBMM Tören Salonu'na geldi.

Burada DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve Sırrı Süreyya Önder'in abisi Ali Önder ile DEM Parti Grubu'na başsağlığında bulunan Bahçeli, kendisindan önce taziye ziyaretine gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yan yana oturdu ve DEM Partililerle bir süre sohbet etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra MHP kurmaylarıyla birlikte salondan ayrıldı.