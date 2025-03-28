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Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nu Ramazan Bayramı'nda Kutladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı. Davutoğlu da Bahçeli'ye sağlık dileklerinde bulundu.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik dileklerinde bulunduğunu bildirdi.

Karcı, Ahmet Davutoğlu'nun da Bahçeli'nin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, sağlık ve sıhhat temennisini ilettiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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