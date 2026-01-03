Haberler

Devlet Bahçeli: "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımıza Gerçekleştirilen Girişimdeki Yöntemle, Bugün Maduro'yu Hedef Alan Yöntem Aynıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını 15 Temmuz darbe girişimine benzeterek "Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin değerlendirmelerini paylaştı.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"ABD'nin bugün Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Nicholas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarında ise bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.

15 Temmuz 2016'da Türk Milleti'nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır."

