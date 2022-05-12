Devlet Ajansı: Kuzey Kore İlk Kovid-19 Vakasını Teyit Etti

PYONGYANG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, Kuzey Kore Perşembe günü iki yılı aşkın bir süredir ilk Kovid-19 vakasını teyit etti. Ajans, örneklerin Pazar günü başkentteki bir grup hastadan alındığını ve koronavirüsün son derece bulaşıcı Omicron versiyonunun BA.2 alt varyantının tespit edildiğini söyledi. KCNA, durumu "en ciddi ulusal acil durum olayı" olarak niteledi.

Xinhua / Güncel