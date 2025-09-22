Devlet, 3 büyük depremin etkilediği Elazığ'da 34 bin 625 konut inşa etti

Elazığ'da, yıkıma ve ağır hasara yol açan üç büyük depremin yaralarının sarılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 5 yılda 34 bin 625 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.

Sivrice merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin büyük yıkıma neden olduğu kent, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden de etkilendi.

Kentte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 30 bin 749 binada 51 bin 939 bağımsız bölümün ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremlerden etkilenen illerde başlatılan konut seferberliği kapsamında Elazığ'da devletin ilgili kurumlarının işbirliğiyle İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kent merkezi ve kırsalda bugüne kadar 34 bin 625 konutun inşası tamamlandı.

Hem merkez hem de kırsalda inşası süren konutların tamamlanmasıyla yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilen anahtar sayısının 44 bin 128'e ulaşması planlanıyor.

Öte yandan ağır hasar gördüğü için yıkılan iş yerlerinin yerine inşa edilen 528 iş yeri hak sahiplerine teslim edilirken, 216 iş yerinin inşaatı devam ediyor.

"Konutlarımızla güvenli iller kategorisine geçme hususunda iyi bir noktadayız"

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, meydana gelen büyük deprem felaketlerinin Türkiye'yi derinden etkilediğini belirterek, bu zorlu süreçte depremden etkilenen illerde başlatılan konut seferberliği ile yaraların bir nebze de olsa sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Bu kapsamda, Elazığ'da bugüne kadar 34 bin 625 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Hatipoğlu, bu konutlardan 27 bin 936'sının kent merkezinde, 6 bin 689 konutun da kırsalda inşa edildiğini belirtti.

Hatipoğlu, yıl sonuna kadar 9 bin 503 konutun daha tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar, ülkemizin gücünü, iradesini, kurumlarımızın eş güdümünü ortaya koyan en büyük seferberliklerden biridir. İlimiz özellikle bina stoku açısından çok iyi noktalara geldi. Konutlarımızın büyük bir kısmı artık daha nitelikli ve daha özellikli. Bu anlamda da deprem dayanımı ve deprem direnci en yüksek illerden birisi haline geldik. İlimizde 2020 depremi sonrasında başlayan ve 2023 depremi sonrasında da devam eden TOKİ eliyle yapılmış olan konutlarımızla güvenli iller kategorisine geçme hususunda iyi bir noktadayız. Kamu kurumlarımız, hastanelerimiz, özellikle eğitim kurumlarımız ve devam etmekte olan inşaatlarımız da dahil tamamı deprem dayanımı yüksek olan binalardır."

"Köylerimiz her geçen gün çok daha yaşanılır hale dönüşmekte"

Hatipoğlu, kırsal alanda yapılan konutların da tüm altyapısıyla niteliğinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Köylerimiz her geçen gün çok daha yaşanılır hale dönüşmekte, vatandaşlarımız daha güvenli yuvalara kavuşturulmaktadırlar. Köylerimizde bulunan ahırlarla ilgili hak sahiplerine yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir." dedi.

Kentte inşa edilen konutların büyük bir bölümünün rezerv alanlarda, kalanların da yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm kapsamında inşa edildiğini ifade ederek, kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar kent merkezi ve ilçelerde inşa edilen 5 bin 620 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini, 1131 konut ve iş yerinin teslimi konusunda süreçlerin devam ettiğini dile getirdi.

Hatipoğlu, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar hem belediyemiz hem de bir hafta önce Emlak Konut yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerle sürekli gündemimizde olan hususlardan biri. Belediyemizle ve tüm siyasi iradeyle birlikte şehrimizi, özellikle şehir merkezini tekrar ayağa kaldıracak gayretleri hep birlikte göstermekteyiz. Bu anlamda da yakın bir zaman içerisinde önemli atılımlar gerçekleşecektir. Bu da şehir merkeziyle ilgili olarak ortaya konan projeksiyonu gerçekleştirmemizle ilgili çalışmalarımızı durmaksızın sürdürmemiz gerektiğini gösteriyor. Özellikle 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra ülkemizin yaralarını sarma hususunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, dünya tarihinde görülmemiş bir gayret ve seferberlik içerisinde olduğumuzun farkında olarak ilimizdeki çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."