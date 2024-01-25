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Develi'de Tarihi Eser Operasyonu: 75 Sikke ve 7 Obje Ele Geçirildi

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Kayseri'nin Develi ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 75 sikke ve 7 obje ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 75 sikke ile 7 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Ö'nün elindeki bazı tarihi eserleri iş yerinde sakladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 75 sikke ve 7 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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