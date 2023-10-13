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Develi'de kafa kafaya çarpışan araçlarda hayatını kaybeden kişi

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Kayseri'nin Develi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan şahıs 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan şahıs 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Develi - Ayvazhacı yolu üzerinde 18 Eylül tarihinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpışmış, meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Zülfikar Y., 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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