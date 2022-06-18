Deve kemiğini sanat eserine dönüştüren ustanın eserleri dikkati çekiyor

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığının 23 kentten 51 zanaatkarı buluşturduğu Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali devam ediyor.

Saraçlar Caddesi'ndeki stantlarda, ustalar el emeği ürünlerini sergiliyor. Bunlar arasında gravür, minyatür, hat ustası Ayhan Kabaoğlu'nun deve kemiği işleyip, sanat eserine dönüştürdüğü ürünler de yer alıyor.

İstanbul'dan fuara katılan Kabaoğlu, AA muhabirine, 40 yıldır deve kemiğini sanat eserine dönüştürdüğünü söyledi.

Kemiklerin üzerine tarihi, turistik mekanlar, Osmanlı padişahları ve çeşitli tarihi figürleri işlediğini ifade eden Kabaoğlu, "İnsanlık tarihinin ilk objeleri kemiktendir. Kemik sanatların başlangıç ürünüdür. Geleneksel sanatları devam ettiriyorum. İnsanlar ilk gördüğünde şaşırıyor. Halkımız bu sanatı daha çok kağıt ve çini üzerinde gördü." dedi.

Deve kemiğini Ege illerinden temin ettiğini anlatan Kabaoğlu, şunları kaydetti:

"Ege'de deve güreşleri var, deve orada bakılıyor bildiğiniz üzere. Arkadaşlarımız deve kemiğini bize temin ediyor. Son 10 yıldır çok azaldı. 20 parça deve kemiğini birleştirip tablo yaptım, üzerine sanatımızı işledik. Deve kemiğinden Osmanlı sarayında kullanılan zarf açacaklarından yaptım bizde bu geleneği devam ettirdik. Ayrıca parfümlük, sürmedanlık, takı kutusu gibi ürünlerimiz de var. Bu ürünlerin üzerine guaj boyayla figürlerimizi işliyorum."

İl il gezerek yaptığı ürünleri tanıttığını ifade eden Kabaoğlu, yetiştirmek için çırak aradığını da dile getirdi.

Stantlarda dokumacılık, deri işleme, keçecilik, çömlekçilik, kispet yapımı, cam ustalığı gibi birçok sanat dalı ziyaretçilere anlatılıyor.

Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali yarın sona erecek.