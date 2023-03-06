Devasa kaya parçaları köy yolunu kapattı Güncel Haberler Devasa kaya parçaları köy yolunu kapattı Tunceli'de köy yoluna düşen devasa kaya parçaları yolu kapattı. Devasa kaya parçaları köy yolunu kapattı TUNCELİ - Tunceli'de köy yoluna düşen devasa kaya parçaları yolu kapattı. İl özel idaresine bağlı ekipler, kayaları kaldırmak için çalışma başlattı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak yağışın ardından köy yoluna devasa kaya parçaları düştü. İlçeye bağlı Kocatepe köy yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, il özel idaresi genel sekreterliğine bağlı ekipler, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Öte yandan yetkililer, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tunceli Güncel Haberler

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