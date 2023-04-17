Deva Sağlık Politikaları Başkanı Hatipoğlu'ndan Kızılay'a Kan Verme Çağrısı: 'Yöneticilere Duyduğumuz Öfke Hayat Kurtarmanın Yerini Almasın'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, Kızılay’ın kan stoklarının azalmasına ilişkin, “Özellikle deprem sonrası dönemde kan bağışı miktarını ciddi oranda arttırmak bir kat daha önem arz ediyor. Yöneticilere duyduğumuz öfke ve hayal kırıklığının, insan hayatı kurtarmanın yerini almasına izin vermeyelim” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, Kızılay'ın kan stoklarının azalmasına ilişkin, "Özellikle deprem sonrası dönemde kan bağışı miktarını ciddi oranda arttırmak bir kat daha önem arz ediyor. Yöneticilere duyduğumuz öfke ve hayal kırıklığının, insan hayatı kurtarmanın yerini almasına izin vermeyelim" dedi.

DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları Kızılay'a kan bağışı yapmaya çağırdı. Hatipoğlu, "Kan, Kızılay ya da siyasi iktidarın artık uzatmaları oynayan kibirli yöneticilerine bırakılamayacak, terk edilemeyecek kadar hayati bir konudur. Her zaman ve her durumda sağduyuyu esas alan hamiyetperver vatandaşlarımızın müspet bir yaklaşımla, uzun zamandır kötü yöneticiler elinde yanlış politikalarla yönetilen Kızılay'ın daha fazla kan kaybetmesine izin vermemeleri çok önemlidir. Özellikle deprem sonrası dönemde kan bağışı miktarını ciddi oranda arttırmak bir kat daha önem arz ediyor. Yöneticilere duyduğumuz öfke ve hayal kırıklığının, insan hayatı kurtarmanın yerini almasına izin vermeyelim" dedi.

Hatipoğlu açıklamasında şunlara yer verdi:

"KALP AMELİYATLARININ YÜZDE 30'UNUN ERTELENDİĞİNİ ÖĞRENDİK: Geçtiğimiz günlerde Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü'nün kan stokunun çok ciddi oranda azaldığı, ellerinde sadece 3 günlük kan kaldığı yönündeki açıklamaları medyaya yansıdı. Bunu müteakip kan stoklarının kritik seviyenin bile oldukça altında olduğu ve bu düşüş nedeniyle, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hastanelerde, kan ihtiyacının en fazla olduğu kalp ameliyatlarının yüzde 30'unun ertelendiğini öğrendik.

ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ KURUMUNDA GURUR DUYULMAYACAK ŞEYLER OLMAKTA: Kızılay, kökü 19. yüzyılda kurulmuş Hilal-i Ahmer'e dayanan, ülkenin kan ihtiyacı da dahil, afet yönetimi ve halk sağlığı ile ilgili pek çok hayati görevi büyük bir hassasiyetle yerine getirmiş güzide bir kurumdur. Yakın zamana kadar başarılı çalışmalarıyla hepimiz için gurur ve güven kaynağı olmuştur. Üzülerek görüyoruz ki, ülkemizin en büyük değerlerinden biri konumundaki bu kurumda bir süredir pek de gurur duyulamayacak şeyler olmaktadır. Kızılay önce 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde son derece kötü bir sınav verdi. Kurum depremzedeler için ücretsiz olarak tedarik edilmesi gereken çadırları fahiş ücret karşılığı sattığı yönündeki haberlerle, ardından da kurum yönetiminin akıl, insaf ve vicdan ölçüsüne sığmayan bu satışa ilişkin, tutarsız, ciddiyetsiz açıklamaları ve sorumsuz tavırlarıyla gündeme geldi.

KIZILAY'I LİYAKATLİ KADROLARA TESLİM EDECEĞİZ: Kızılay'ın parti kimliğini ve sadakati esas alan bir değerlendirme ile atanan ve ehil olmayan kişilerce kötü yönetildiğini savunan Hatipoğlu, "Bunun sonucunda da vatandaşlarımız artık Kızılay'a kan vermekten kaçınır hale geldi. 14 Mayıs'tan sonra Kızılay'ı liyakatli kadrolara teslim edeceğiz. Bu güzide kurumun itibarını yeniden yükselteceğiz."