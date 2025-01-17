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DEVA Partisi'nden TSK'ya Yeni Yapılanma Önerisi: Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, iklim krizi ve doğal afetlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yeni bir yapılanma önerdi. Rızvanoğlu, mevcut yöntemlerin yetersiz kaldığını ve daha etkili bir mücadele için Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri'nin kurulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, iklim krizi ve artan doğal afet risklerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yeni bir yapılanma önerdi. Rızvanoğlu, "Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri, afetlerle daha etkili mücadele etmeyi hedeflemek açısından elzem bir girişim olacaktır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, yaptığı açıklamada, geleneksel afet yönetimi yöntemlerinin artık yetersiz kaldığını belirterek, Los Angeles'ta yaşanan orman yangınlarının bu durumu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. TSK'nın mevcut hava, kara ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra gelecekte doğal felaketlerle daha etkili bir şekilde mücadele edebilmek için Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri kurulması gerektiğini vurgulayan Rızvanoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut yöntemlerin yetersizliği Los Angeles yangınında bir kez daha gözler önüne serildi. Geleneksel çözümler böylesine büyük ölçekli felaketler karşısında etkisiz kalıyor. Orman yangınları, seller, depremler ve diğer doğal afetler savaşların yarattığı yıkımlarla kıyaslanabilecek düzeyde sonuçlara yol açıyor. İnsanlar evsiz kalıyor, iş yerleri ve üretim tesisleri yok oluyor. Şehirler işlevini yitiriyor, bölge ekonomileri çöküyor. Bu sonuçlar, bir savaşın yarattığı yıkımlarla kıyaslanabilir düzeyde."

"Geleceği kurtarmak için bugünden harekete geçmek zorundayız"

Rızvanoğlu, iklim krizinin ve doğal afetlerin yarattığı yıkım risklerinin eski yöntemlerle yönetilemeyecek kadar karmaşık hale geldiğine dikkat çekti. Bu nedenle daha inovatif, organize ve güçlü bir çözüm geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rızvanoğlu, "Savaşlarda gösterilen askeri disiplin, organizasyon ve teknolojik üstünlük, aynı şekilde doğal afetlerle mücadelede de kullanılabilir. Orman yangınlarının önlenmesinden sellerin kontrolüne, deprem sonrası arama-kurtarma ve yeniden yapılanmaya kadar her alanda bu yeni kuvvet devreye girmeli ve koordinasyonu sağlamalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu bilgi, donanım ve tecrübe, bu yeni kuvvetin temel taşı olabilir. Geleceği kurtarmak için bugünden harekete geçmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi'nden TSK'ya Yeni Yapılanma Önerisi: Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri
Kaynak: ANKA / Güncel
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