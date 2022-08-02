Deva Partisi'nden Saldırıya Uğrayan Cemevlerine Ziyaret - Haberler

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Deva Partisi'nden Saldırıya Uğrayan Cemevlerine Ziyaret

Deva Partisi'nden Saldırıya Uğrayan Cemevlerine Ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları Cem Avşar ve Hasan Karal ile Genel Başkan Başdanışmanı Ramiz Ongun, Ankara’nın Mamak ilçesinde saldırıya uğrayan Şah’ı Merdan Cemevi’ni ve Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi’ni ziyaret ederek saldırıları kınadı.

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DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları Cem Avşar ve Hasan Karal ile Genel Başkan Başdanışmanı Ramiz Ongun, Ankara'nın Mamak ilçesinde saldırıya uğrayan Şah'ı Merdan Cemevi'ni ve Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi'ni ziyaret ederek saldırıları kınadı.

Ankara'da Şah-ı Merdan Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği ve Batıkent Serçeşme Cemevi'ne yönelik saldırılar gerçekleşmişti. Saldırılara ilişkin üç kişi gözaltına alındı.

DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları Cem Avşar, Hasan Karal ve Genel Başkan Başdanışmanı Ramiz Ongun Ankara'nın Mamak ilçesinde saldırıya uğrayan Şah'ı Merdan Cemevi'ni ve Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi'ni ziyaret etti. Burada Alevi kanaat önderleriyle bir araya gelen DEVA Partisi yöneticileri, saldırıları kınayarak Alevi toplumuyla dayanışma duygularını paylaştı.

ANKA / Güncel

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