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DEVA Partisi'nden Plastik Atıklar İçin Acil Önlem Çağrısı

DEVA Partisi'nden Plastik Atıklar İçin Acil Önlem Çağrısı
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması ve plastik atık ithalatının sonlandırılması çağrısında bulundu. Rızvanoğlu, Türkiye'nin plastik kirliliği ile ciddi bir mücadele aşamasında olduğunu vurguladı.

ANKARA - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, "Buradan iktidara sesleniyorum: Tek kullanımlık plastiklerin üretimini derhal yasaklayın. Plastik atık ithalatına kapılarınızı sonsuza dek kapatın. Pazartesi günü başlayacak olan Birleşmiş Milletler Plastik Anlaşması müzakerelerinde bu somut adımları savunun, çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak için kararlı adımlar atın" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, pazartesi günü başlayacak olan Birleşmiş Milletler Plastik Anlaşması müzakereleri öncesinde yazılı açıklama yaparak, iktidara tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması ve plastik atık ithalatının sonlandırılması amacıyla çağrıda bulundu. Rızvanoğlu, açıklamasında iktidarı plastik atık ihracatını durdurmaya ve tek kullanımlık plastik üretimini yasaklamaya davet etti.

"Son 5 yıldır Avrupa'nın plastik çöplüğüne dönüyoruz"

Rızvanoğlu, plastik kirliliğine dikkati çekerek, " Türkiye, plastik kirliliğiyle mücadelede geri dönülmez bir eşikte.  Akdeniz'e her yıl 230 bin ton plastik atık karışıyor. Bu atıkların önemli bir kısmı bizim topraklarımızdan, bizim kıyılarımızdan karışıyor. ve bu mavi denizi böyle böyle kirleniyor. Ancak ne yazık ki, bu trajedi katlanarak büyüyor. Son 5 yıldır Avrupa'nın plastik çöplüğüne dönüyoruz. Sadece 2023'te 456 bin ton plastik atık ithal edildi. Bu, her gün 125 çöp kamyonu dolusu atığın ülkemize taşındığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Plastiklerin yüzde 90'ı geri dönüştürülemiyor"

Geri dönüşüm konusuna dikkat çeken Rızvanoğlu, şöyle devam etti:

"Peki bu plastiklere ne oluyor? Yüzde 90'ı geri dönüştürülemiyor. ya yakılıyor, ya denizlerimize dökülüyor, ya da toprağımıza gömülüyor. Bu sadece doğayı değil, çocuklarımızın geleceğini, insanlarımızın sağlığını tehdit ediyor. Bu kirliliğin yarattığı mikroplastikler, bugün nehirlerimizde, balıklarımızda, hatta soframızdaki ekmekte bile var.  Her gün ağır ağır ve hiç bit şey hissetmeden zehirleniyoruz.

Buradan iktidara sesleniyorum: Tek kullanımlık plastiklerin üretimini derhal yasaklayın. Plastik atık ithalatına kapılarınızı sonsuza dek kapatın. Pazartesi günü başlayacak olan Birleşmiş Milletler Plastik Anlaşması müzakerelerinde bu somut adımları savunun, çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak için kararlı adımlar atın. Unutmayın, tarih sizi bu kararlarınızla hatırlayacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
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