Deva Partisi'nden 6 Şubat Açıklaması: Güvenli ve Deprem Dirençli Şehirler İnşa Edilene Kadar Mücadelemizden Vazgeçmeyeceğiz

Güncelleme:
DEVA Partisi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde depremzedelere destek vereceğini açıkladı ve güvenli şehirler inşa edilene kadar mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi'nin, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, "Güvenli ve deprem dirençli şehirler inşa edilene kadar ne mücadelemizden ne de depremzedelerimizin sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz" denildi.

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"O an bir daha yaşanabilir. ve bu kez sıra bizde olabilir. Geride kalan hayatların söylediği çok net: 'Önlem alınmazsa, bedel yine hayatla ödenecek.' Güvenli ve deprem dirençli şehirler inşa edilene kadar ne mücadelemizden ne de depremzedelerimizin sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz."

