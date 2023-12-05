DEVA Partisi Milletvekili Seda Kaya Ösen: Kadın hakları demokrasi ve insan hakları düşüncesini hızlandırıyor

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme seçilme hakkının tanınmasının 89. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Ösen, kadın haklarının demokrasi ve insan hakları düşüncesinin gelişimini hızlandırdığını belirtti.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme seçilme hakkının tanınmasının 89. yıl dönümü dolayısıyla "Ülkemizde kadın haklarının tanınmasının, demokrasi ve insan hakları düşüncesinin gelişimini hızlandırdığı muhakkaktır" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, 5 AralıkDünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89'uncu yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ösen, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülkemizde kadın haklarının tanınmasının, demokrasi ve insan hakları düşüncesinin gelişimini hızlandırdığı muhakkaktır. Kendisine biçilen eş ve anne rollerinin dışında iş hayatına katılma, eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanma, karar alma mekanizmalarında söz sahibi olma gibi süreçlere dahil olarak evin sınırlarından çıkıp kamusal alanda önemli rol ve görevler üstlenen kadınlar, toplumsal ve politik hayatın önemli unsurlarından olagelmişlerdir"