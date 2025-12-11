Deva Partisi Lideri Babacan: "Kumar ve Bahis Mücadelesinde Samimiyseniz Reklamları Kaldırın"

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest! Mücadelede samimiyseniz, ilk adım olarak bu reklamları kaldırın" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız" açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından, "Bu nasıl mücadele Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Sanal kumar ve bahisin her mecrada cayır cayır reklamları yayınlanıyor. Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest! Mücadelede samimiyseniz, ilk adım olarak bu reklamları kaldırın. Çok basit: Çekin fişi, bitirin işi" paylaşımını yaptı.