Deva Partisi Lideri Babacan'dan Netanyahu ve Katz'a: "Haddinizi Bilin"

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşıma ilişkin, "Haddinizi bilin! Fitne fesat üretme çabanız beyhudedir. Siz, uluslararası hukuku ihlal ediyorsunuz, savaş suçu ve insanlık suçu işliyorsunuz. Er veya geç hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Babacan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Netanyahu ve Katz, İsrail hükümetinin kendi sıkışmışlığını, Türkiye üzerinden perdelemeye çalışıyor. Haddinizi bilin! Fitne fesat üretme çabanız beyhudedir. Siz, uluslararası hukuku ihlal ediyorsunuz, savaş suçu ve insanlık suçu işliyorsunuz. Er veya geç hesap vereceksiniz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA