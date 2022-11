Deva Partisi Lice İlçe Binasına Molotoflu Saldırı... Babacan: 'Saldırının Tüm Yönleriyle Aydınlatılması ve Faillerin Cezalandırılması İçin Sürecin...

Diyarbakır'da, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Lice İlçe Başkanlığı binasına dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından molotoflu saldırı düzenlendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Lice İlçe Başkanlığı'mıza yapılan molotoflu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve faillerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız" dedi.

DEVA Partisi Lice İlçe Başkanlığı binasına dün gece saldırı düzenlendi. Molotoflu saldırı sonucunda binanın camlarının zarar gördüğünü belirten DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihna Ülsen, ilçe binasının yanındaki kıraathanede bulunan yurttaşların olayı fark etmesi sayesinde yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Saldırı sosyal medya hesabından duyuran Ülsen, "Dün gece kimliği belirsiz kişilerce Lice ilçe binamıza molotoflu bir saldırı gerçekleşmiş, çevrede bulunan vatandaşlarımızın müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülmüştür. İlçe binamıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Yapılan saldırının failleri bir an önce ortaya çıkarılmalıdır" dedi.

BABACAN: SALDIRININ TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMASI VE FAİLLERİN CEZALANDIRILMASI İÇİN SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞI

DEVA Partisi Ali Babacan da sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Diyarbakır Lice İlçe Başkanlığı'mıza yapılan molotoflu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Diyarbakırlı gönüldaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve faillerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız."

DEVA Partisi Genel Merkezi'nden ise şu açıklama yapıldı:

"DEVA Partisi Diyarbakır Lice ilçe binasına dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından molotoflu saldırı yapılmıştır. Saldırı sonucunda parti binamızda yanıklar ve çatlaklar tespit edilmiştir. Demokrasimizi hedefleyen bu saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz.

Partimizi hedef alan saldırı, sıradan ve münferit bir hadise olarak geçiştirilemez. Seçim sürecine doğru ilerleyen günlerde hem can hem seçim güvenliğini tehlikeye düşürecek eylemlere göz yumulması asla kabul edilemez.

Adil ve demokratik siyasi zemin, ülkemizin her köşesindeki her bir ferdin kendisini barış ve güven atmosferinde hissettiği ölçüde geçerlidir. Bu nedenle Lice'deki saldırı bir an önce aydınlatılmalıdır. Failler derhal tespit edilip yargı önüne çıkartılmalıdır. Soruşturma, saldırıyı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturarak ilerletilmelidir. Saldırganlar bilsin ki DEVA Partisi'ne ve demokratik siyasete dönük saldırılar amacına ulaşamayacaktır."