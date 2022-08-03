Deva Partisi, KPSS İddiaları ile İlgili Suç Duyurusunda Bulunacak.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, 2022 Kpss'deki sorulardan bazılarının Yediiklim Yayınevi'nin bir deneme sınavında daha önce yayınlandığı iddiaları ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Şahin, "Bu, tam bir rezalettir. İktidarın her alanda olduğu gibi ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda da tel tel döküldüğünün açık göstergelerinden biridir. Bu, soru tutturmak değil emek hırsızlığıdır. Bu gecesini gündüzüne katıp kitap başında uyuyan bu ülkenin evlatlarına yapılmış en büyük haksızlıktır. Hakları gasp edilmiştir" dedi.

DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmeleri yaptı:

"ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN SINAVLARDA BENZER HATALAR GEÇMİŞTE DE YAPILMIŞ VE BİNLERCE GENCİMİZİ MAĞDUR ETMİŞTİR: Söz konusu sınavda bir yayınevinin denemelerinde yayınlanan birden fazla sorunun bire bir şekilde aynı olması akıllara geçmişte olduğu gibi soruların paylaşılmış olabileceği şüphesini getirmiştir. Bu konuda KPSS'ye giren gençlerimizin endişeleri de son derece haklı ve yerindedir. Gayet iyi biliriz ki aynı hatanın iki kez yapılması bir karardır. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda benzer hatalar geçmişte de yapılmış ve binlerce gencimizi mağdur etmiştir.

SORULARI BIRAKIN, SEÇENEKLERİNDE DE AYNI YERDE OLMASI İMKAN DAHİLİN DE DEĞİLDİR: Konuyu incelediğimiz zaman yayınevlerinin 'soru tutturmak' diye ifade ettikleri bir söylem vardır ki bire bir şıklarına kadar aynı soruyu tutturmamız imkansızlığı ortadadır. Yani soruları bırakın, seçeneklerinde de aynı yerde olması imkan dahilin de değildir. Burada net olan ya ÖSYM adı geçen kurumdan soruları aldı ya da adı geçen kurumla sorular önceden paylaşıldı. Her iki durumda da gençlerimizin emeği yok sayıldı.

SINAVA GİREN MİLYONLARI VEBALİ İKTİDARIN ÜZERİNDEDİR: ÖSYM Başkanı Sayın Halis Aygün'ün gece yarısı görevden alınması durumun vahametini net bir şekilde göstermektedir. Bu süreç derhal aydınlatılmalıdır. Sınava giren milyonları vebali iktidarın üzerindedir. Sürecin takipçisi olmak da bizlerin boynunun borcudur. Devlet Denetleme Kurulu incelemeyi çok hızlı bir şekilde yapmalı ve milyonlarca gencimizi rahatlatmalıdır.

BU, SORU TUTTURMAK DEĞİL EMEK HIRSIZLIĞIDIR: Bu, tam bir rezalettir. İktidarın her alanda olduğu gibi ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda da tel tel döküldüğünün açık göstergelerinden biridir. Bu, soru tutturmak değil emek hırsızlığıdır. Bu gecesini gündüzüne katıp kitap başında uyuyan bu ülkenin evlatlarına yapılmış en büyük haksızlıktır. Hakları gasp edilmiştir. Bir değil, iki değil… Bir yayınevinden bu kadar sorunun şıklar dahi değiştirilmeden sorulması asla tesadüf olamaz. Bu işe emek vermiş hiçbir gencin bu söyleme inanması asla onlardan beklenemez.

TÜM GENÇLERİN GEZEMEDİĞİ, YİYEMEDİĞİ, UYUYAMADIĞI HER GÜN İÇİN HÜKÜMETİN GENÇLERİMİZE BİR ÖZÜR BORCU VARDIR: Bu sınava çalışmak için arkadaşlarıyla buluşamayan, telefonlara bakamayan, annesine yardım etmek yerine soru çözmek durumunda kalan tüm gençlerin gezemediği, yiyemediği, uyuyamadığı her gün için hükümetin gençlerimize bir özür borcu vardır. Bu rezaletin telafisi ancak yapılan sınavın iptaliyle mümkündür. Başkaca palyatif tedbirlerle gençlerimizin yüreğinin soğuması mümkün değildir. Bu konuda sadece idari tahkikat asla yeterli olamaz.

DEVA PARTİSİ OLARAK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIMIZI DA KAMUOYUNA BURADAN DUYURUYORUZ: DEVA Partisi olarak cumhuriyetin savcılarını göreve davet ediyoruz. Gençlerimizin umutlarını ve emeklerini çalan sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılması için DEVA Partisi olarak suç duyurusunda bulunacağımızı da kamuoyuna buradan duyuruyoruz. Sadece kamu görevlisi sorumluların değil iktidar olarak Cumhur İttifakı'nın ortaklarının da gençlerimizin huzurunda bir sefer daha sınıfta kaldığını buradan teyit etmek istiyoruz."