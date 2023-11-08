DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Taş'ı öldüren sanık yargılanıyor

Kocaeli'de DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Savaş Taş'ı tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Fırat C, maktul Taş'ın yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Olayda bacağından yaralanan müşteki İ.K, Taş'ın iş yerinde yeni çalışmaya başladığını, sanığı ise önceden tanımadığını söyledi.

Diğer çalışanların, ofiste Taş'ın darbedildiğini haber vermesi üzerine içeri girerken 8-10 el silah sesi duyduğunu ve ayağından vurulduğunu anlatan İ.K, sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Sanık Fırat C, katılan İ.K'yi tanımadığını ve ona kastının bulunmadığını belirterek, "Ablamızdan binlerce kez özür diliyorum. Kabul ederse tedavi ve fizik tedavi masraflarının ailem tarafından karşılanmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Savaş Taş'ın eylemleriyle kendisini ve ailesini ekonomik olarak zarara uğrattığını, bu nedenle tartışma yaşandığını iddia eden sanık, haksız tahrik durumunun gözetilerek tahliyesini talep etti.

Maktulün eşi Pınar Taş, kendilerinin sanık ve ailesinden alacaklı olduğunu ifade etti.

Sanığın karşılıksız çekleri yüzünden icralık olduklarını dile getiren Pınar Taş, "Bankada 4-5 çek var. Bunlar yüzünden eşimden, işimden oldum. Aracılarla 'kan parası' vermek istediklerini söylüyorlar. Madem iyi niyet göstereceksin, önce borcunu kapat." diye konuştu.

Maktulün babası Aydın Taş, "Oğlumu haksız yere öldürdü. Çocuğum mezarda çürüdü, bu da hapiste çürüsün." dedi.

Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamı talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde 21 Eylül 2022'de çıkan silahlı kavgada yaralanan Taş kaldırıldığı hastanede ölmüş, gözaltına alınan şüphelilerden Fırat C. tutuklanmış, ağabeyi R.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Fırat C'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.