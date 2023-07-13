DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı'nı öldüren sanığın yargılanması başladı

Kocaeli'de DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Savaş Taş'ı tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada sanık, yaşanan sorunlar nedeniyle ateş ettiğini ancak öldürmek için yapmadığını söyledi. Maktulün eşi ise sanığın söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocaeli'de DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Savaş Taş'ı tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Fırat C, maktul Taş'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Fırat C, fabrikalarına makine alma işi dolayısıyla tanıştıkları Taş'la aralarında sorun yaşandığını anlattı.

Sorunu görüşmek üzere ağabeyi R.C. ile Taş'ın ofisine gittiklerini, aralarındaki tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine aracından aldığı tabancayla ateş ettiğini aktaran Fırat C, "Öldürmek için ateş etmedim. Öldüğünü duyunca dünya başıma yıkıldı. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Yaşananlardan dolayı ailesinden özür dilerim." diye konuştu.

Maktulün eşi Pınar Taş da sanığın söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, sanık ve ağabeyinin ofise geldikten bir süre sonra kavga seslerinin geldiğini, içeri girdiğinde eşinin darbedildiğini ve yüzünü kanlar içinde gördüğünü iddia etti.

Kurulumunu yaptıkları makinenin sanık tarafının oynadığını belirten Taş, işi tutturamadıkları için durumun kendilerinden bilindiğini ileri sürdü.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan maktulün babası Aydın Taş da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamı talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde 21 Eylül 2022'de çıkan silahlı kavgada yaralanan Taş, kaldırıldığı hastanede ölmüş, polisin gözaltına aldığı şüphelilerden Fırat C. tutuklanmış, ağabeyi R.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Fırat C'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.