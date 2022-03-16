DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim kanunu teklifini değerlendirdi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim kanunu teklifine ilişkin, "Seçim günü geldiğinde halkımızın iradesi her türlü siyaset mühendisliği formülünü yıkıp geçecek. Bunu görün artık. Sonuç şimdiden ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Ali Babacan, "İnanıyorum ki önümüzdeki 14 Martlar, hekimlerimizin eylem değil, bayram yapacağı günler, önümüzdeki yıllar sağlık çalışanlarımızın insanca yaşadığı yıllar olacaktır." diye konuştu.

Hekimlerin motivasyonunu kıran her türlü girişimi kınadıklarını dile getiren Babacan, şunları kaydetti:

"Aile hekimlerinin iş güvencelerini ortadan kaldıran, sözleşmelerinin feshini kolaylaştıran, ifade özgürlüklerini kısıtlayan Ceza Yönetmeliğinin derhal değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tehditlerle, baskılarla, hedef göstermelerle ve konuşma yasaklarıyla sağlık çalışanlarına ve tüm ülkeye zarar veriliyor. Hekimleri hedef alan tüm eylem ve söylemler terk edilmelidir."

Ali Babacan, Meclise sunulan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de değerlendirdi.

Partili ve taraflı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi marifetiyle adaletin ve istikrarın canına okuyanların, şimdi de "temsilde adalet ve yönetimde istikrar" gibi fiyakalı lafların arkasına sığınarak bir oyun çevirmeye çalıştıklarını iddia eden Babacan, "Seçimi, mevcut kurallarla artık kazanamayacaklarını nihayet anladıkları için, seçimin kurallarını değiştirme gayretine düşmüşler." diye konuştu.

İktidarın bu konuda yanıldığını öne süren Ali Babacan, şöyle devam etti:

"Seçimi, mevcut seçim sistemi yüzünden kaybedeceklerini zannediyorlar. Oysa kaybetmelerinin asıl nedeni evrilip içine düştükleri zihniyet. Kaybeden, bu otoriter zihniyet olacak. Meclise sunulan teklif tam da bunun ispatı. Artık gideceklerini anladılar, bu işin kurallarını değiştirerek nasıl iktidara devam edebiliriz, artık vesikalı, ispatlı, gideceklerini anlamalarının en önemli vesikası, ispatı bu teklif. Seçim yasalarıyla oynamaktan medet umanlar, halkın çoktan vermiş olduğu bir kararla inatlaşmaya çalışıyorlar."

Bunu "beyhude bir çaba" olarak niteleyen Babacan, "Seçim günü geldiğinde halkımızın iradesi her türlü siyaset mühendisliği formülünü yıkıp geçecek. Bunu görün artık. Sonuç şimdiden ülkemize hayırlı olsun. Önümüzdeki seçimler, devletin elindeki tüm imkanların, iktidardaki bir parti lehine seferber edilebildiği son seçim olacak." görüşünü dile getirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fırsat eşitliği içerisinde seçimlerin yapılmasını sağlayacaklarını belirterek, Türkiye'nin köklü demokrasisini güçlendiren adımları atacaklarını kaydetti. Babacan, bu amaçla güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa edeceklerini ifade etti.

"Seçim meydanda kazanılır"

Türkiye'yi mutlaka özgürlükle, adaletle ve zenginlikle buluşturacaklarını belirten Babacan, "Masa başında üretilen formüllerle, entrikalarla seçim kazanılmaz. Seçim meydanda kazanılır. Onun için hodri meydan diyorum." şeklinde konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim kanunu teklifinde seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesine ilişkin bir soruya, "İddia ne? Temsili demokrasi. Madem düşmesi iyi daha da düşürün. Zihinlerinde kırk tane tilki dolaşıyor olabilir. Bizim için hiç önemi yok. Ama şunu unutmasınlar, bu milletin iradesi seçim günü her türlü barajı yıkar geçer. Onun için beyhude çaba olarak görüyoruz." yanıtını verdi.