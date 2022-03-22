DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'yla görüştü - Haberler

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'yla görüştü

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Davutoğlu, görüşme sonunda Babacan'a, aracına kadar eşlik etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'yla görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'yla görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'yla görüştü

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

Güncel, Haberler

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