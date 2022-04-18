DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da hal esnafıyla sahur yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da hal esnafıyla sahur yaptı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da hal esnafıyla sahur yaptı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hal esnafıyla sahur yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hal esnafıyla sahur yaptı.

Vedat Dolakay Hal Kompleksi'nde hal esnafıyla bir araya gelen Babacan, konuşmasına ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Babacan, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor biliyoruz ama biz bu ülkenin potansiyeline güveniyoruz. Bu ülkenin çalışanlarına, girişimcilerine, gençlerine güveniyoruz. Zor dönemden geçsek de çok rahat ayağa kalkıp yarınlara güvenecek, koşacak güce sahibiz. Yeter ki ülke düzgün yönetilsin, yeter ki işin ehli insanlar iş başında olsun. Biz bunun için yola çıktık, bunun için çalışıyoruz. Hem çok çalışacaksın hem de emrolunduğu gibi dosdoğru çalışacaksın formül orada." dedi.

Esnafla sahur yapan Babacan, daha sonra Kabzımallar Esnaf Odasını ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da hal esnafıyla sahur yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da hal esnafıyla sahur yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da hal esnafıyla sahur yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da hal esnafıyla sahur yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da hal esnafıyla sahur yaptı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title