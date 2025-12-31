Haberler

Ali Babacan: 2026 Senesinin Ülkemiz ve İnsanlık İçin Hayırlı Gelişmelere Vesile Olması Temenni Ediyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, 2026'nın ülkemiz ve insanlık için hayırlı olmasını diledi. Babacan, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar temennisinde bulundu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "2026 senesinin ülkemiz ve insanlık için hayırlı gelişmelere vesile olması temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni yıl mesajı paylaştı. Babacan, "2026 senesinin ülkemiz ve insanlık için hayırlı gelişmelere vesile olması temenni ediyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın sosyal medya mesajında yer alan görselde ise Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca "Kararlılıkla, sağlam adımlarla... Hoş geldin 2026" ifadeleri yer aldı.

