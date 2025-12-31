Ali Babacan: 2026 Senesinin Ülkemiz ve İnsanlık İçin Hayırlı Gelişmelere Vesile Olması Temenni Ediyorum
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, 2026'nın ülkemiz ve insanlık için hayırlı olmasını diledi. Babacan, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar temennisinde bulundu.
Babacan'ın sosyal medya mesajında yer alan görselde ise Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca "Kararlılıkla, sağlam adımlarla... Hoş geldin 2026" ifadeleri yer aldı.