DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nallıhan'da temaslarda bulundu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Nallıhan Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Babacan, muhtarlarla görüştü. Daha sonra pazarda esnaf ile görüşen Babacan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların sorunlarını dinledi. Babacan'a ziyaretlerinde, DEVA Partisi İlçe Başkanı Feridun Erduman, CHP İlçe Başkanı Ali Ekber Aytaç, İYİ Parti İlçe Başkanı Yener Samur da eşlik etti. AA / Taner Demir - Güncel Deva Partisi Ali Babacan Hisarcık Nallıhan Güncel Haberler

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