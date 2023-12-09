DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan vefat etti. Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan da daha önce hayatını kaybetmişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan vefat etti.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güner Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.