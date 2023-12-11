DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine birçok siyasi isim ve vatandaş katıldı. Güner Babacan, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan (75), Ankara'da toprağa verildi.

Ankara'da, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Güner Babacan, dün yaşamını yitirdi. Babacan için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Babacan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ali Babacan, geçen ay da babası Hilmi Babacan'ı kaybetmişti. (DHA)