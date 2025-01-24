Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı bina çöktü! İlk bilgilere göre enkaz altında kalanlar var

Konya'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı
Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyeye getirildi

Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ifadeye çağrıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Kartalkaya Yangını Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Kartalkaya Yangını Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası sistemdeki açıkları vurgulayarak, yangınla ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti ve sorumluların en ağır yaptırımla karşılaşması gerektiğini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "Belli ki sistemde açık var ve işlemeyen bir şeyler var. Bütün yapılacak çalışmalar da bir an önce yangınla ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi." dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'in önünde gazetecilere açıklama yapan Babacan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında vefat eden Bolu'daki iki ailenin yakınlarını ziyaret ettiklerini, hastanedeki yaralılarla görüştüklerini belirtti.

Babacan, yargı ve ilgili bakanlıkların teftiş ve denetleme sürecinin başladığını, bir yandan da TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili süreç yaşandığını, kendilerinin de Yeni Yol Grubu ve DEVA Partisi olarak bu komisyonun kurulmasını önemli gördüklerini söyledi.

Bu işin sorumlularının bulunup en ağır yaptırımla karşı karşıya bırakılması gerektiğini ifade eden Babacan, "Belli ki burada büyük bir sorumlu var. O sorumlu da bu işin topyekün sistemi. Belli ki sistemde açık var ve işlemeyen bir şeyler var. Bütün yapılacak çalışmalar da bir an önce yangınla ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi." diye konuştu.

Babacan, olayın tekrar etmemesi, başka canların yitirilmemesi için kurallar ve yaptırımlar üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.