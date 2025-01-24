DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Kartalkaya Yangını Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "Belli ki sistemde açık var ve işlemeyen bir şeyler var. Bütün yapılacak çalışmalar da bir an önce yangınla ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi." dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'in önünde gazetecilere açıklama yapan Babacan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında vefat eden Bolu'daki iki ailenin yakınlarını ziyaret ettiklerini, hastanedeki yaralılarla görüştüklerini belirtti.

Babacan, yargı ve ilgili bakanlıkların teftiş ve denetleme sürecinin başladığını, bir yandan da TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili süreç yaşandığını, kendilerinin de Yeni Yol Grubu ve DEVA Partisi olarak bu komisyonun kurulmasını önemli gördüklerini söyledi.

Bu işin sorumlularının bulunup en ağır yaptırımla karşı karşıya bırakılması gerektiğini ifade eden Babacan, "Belli ki burada büyük bir sorumlu var. O sorumlu da bu işin topyekün sistemi. Belli ki sistemde açık var ve işlemeyen bir şeyler var. Bütün yapılacak çalışmalar da bir an önce yangınla ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi." diye konuştu.

Babacan, olayın tekrar etmemesi, başka canların yitirilmemesi için kurallar ve yaptırımlar üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etti.