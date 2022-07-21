DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergen, Trakya'da partilileriyle buluştu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, Kırklareli ve Edirne'de parti teşkilatlarını ziyaret etti.

Ergen, partisinin Kırklareli İl Başkanlığında "Yüksek Öğretim Eylem Planı Lansmanı" kapsamında düzenlediği basın toplantısında, bir ülke için eğitimin milli güvenlik ve beka sorunu olduğunu söyledi.

Üniversitelerin gelecek için bir dinamo görevi gördüğünü dile getiren Ergen, "Yeni dünya girişimcilik dünyası, teknoloji dünyası. Hızla değişiyor ve genç nüfusu yüksek bir ülkede nüfusun, eğitimle istihdam bir araya gelmesi gerekiyor." dedi.

Yeni dünyanın farklı bir üniversite modeli peşinde olduğunu savunan Ergen, her üniversitenin kendine özgü modelini oluşturduğu bir düşünce içerisinde olduklarını kaydetti.

-"Eğitimi çok önemsiyoruz"

Ergen daha sonra partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda'yla basın toplantısı düzenleyen Ergen, Türkiye'ye özgü bir eğitim sisteminin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Gençlerin doğru, sistemin dinamiklerine hızlı cevap verebilecek şekilde eğitilmesini istediklerini anlatan Ergen, "Dünya teknoloji ve girişimcilik bazlı ilerliyor. Bunun için hem ekonomik hem toplumsal kalkınmanın bir numaralı aracı olarak üniversiteleri görüyoruz. Onun için biz eğitim eyleme planımıza üniversiteler ile başladık." ifadelerini kullandı.

Ergen, parti olarak eğitimi çok önemsediklerini ve ana gündemlerini oluşturduklarını kaydetti.