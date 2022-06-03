Deva Partisi Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nda Musluk Suyu da Var, Tek Kullanımlık Plastiğin Yasaklanması Da - Haberler

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin, Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı; temiz hava, temiz suyu, temiz toprak ilkesi ile hazırlandı. Buna göre; iklim değişikliğinin Türkiye'deki coğrafi ve sosyoekonomik etkileri bölgesel, sektörel ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde araştırılacak. Kanal İstanbul gibi mega projeleri planlarken kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektör temsilcileri ve STK'ları dahil edilecek, projeler ortak mutabakatla hayata geçirilecek.

DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkan Evrim Rızvanoğlu'nun, Genel Başkan Ali Babacan'ın da katılımıyla, dün Bolu'da açıkladığı Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nında iklim değişikliği ile mücadele, Kanal İstanbul gibi mega projeler ve müsilaj ile mücadelede için adımlar atılacağı taahhüt edildi.

Eylem Planında yer alan başlıklar ve yapılması hedeflenenler şöyle:

"YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ: Temiz havamıza, temiz suyumuza, temiz toprağımıza sahip çıkacağız. İnsan sağlığını ve doğa haklarını önceleyen politikalarımızı DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulamaya başlayacağız. Yaşam hakkı gereğince doğal afetler karşısında tedbirler alacağız.

TÜM TÜRKİYE'DE MUSLUK SUYU İÇİLEBİLECEK: Tüm Türkiye'de musluk suyunu içilebilir hale getireceğiz. Kalıcı yaz saati uygulamasına son vereceğiz. Tüm şehirlerin işlek caddelerinde hava kalitesini izleme sistemleri kuracağız. Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının sayısını artıracağız. Temiz suya ve temiz havaya sahip şehirleri ödüllendireceğiz. Çevre dostu, yeşil ve sürdürülebilir binalar yapacağız.

TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERİ YASAKLAYACAĞIZ: Tek kullanımlık plastik üreticilerinin geri dönüşümü olabilecek ürünleri üretebilmeleri ve tekrar kullanımı için teknoloji yatırım desteği sağlayacağız. Geri dönüşüm teknolojileri ve biyoplastik gibi alanlarda şirketlere ve üniversitelere AR-GE teşvikleri sunacağız.

KAMUDA ARAÇLAR ELEKTRİKLİ OLACAK: Orta ve uzun vadede içten yanmalı motor yerine elektrikli araçları ikame edecek bir geçiş planı hazırlayacağız. Elektrikli araç kullanımını vergi politikasıyla teşvik edeceğiz. Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan araçları 5 yıl içerisinde tamamlamayı hedefleyecek şekilde bir plan dahilinde elektrikli araçlara dönüştüreceğiz.

İNSANİ VE DOĞAYLA UYUMLU ÜRETİME GEÇECEĞİZ: Mevcut termik santralleri ileri teknoloji yatırımlarıyla rehabilite edeceğiz, rehabilite edilemeyen santrallerin faaliyetini durduracağız.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEK GÜNDEMİMİZ OLACAK: İklim değişikliğinin Türkiye'deki coğrafi ve sosyoekonomik etkilerini bölgesel, sektörel ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde araştıracağız. İklim değişikliğinin yerleşim alanları, tarihi ve kültürel değerlerde yol açacağı hasarları, iş ve gelir kayıplarını belirleyeceğiz. Doğa ve çevre bilinci içeriğini zorunlu ders haline getireceğiz.

RANT DEĞİL, MİLLET KONUŞACAK: Kanal İstanbul gibi mega projeleri planlarken kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektör temsilcileri ve STK'ları dahil ederek, projeleri ortak mutabakatla hayata geçireceğiz. Yerel halkın fikrinin yansıtıldığı ve ranta izin vermeyen yeni bir sistem dönüşümü yaratacağız.

UCUZ VE YEŞİL ULAŞIMIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ: Bisikletli Yaşama Geçiş Projesi'ni başlatacağız.

AĞACA, TOPRAĞA VE DENİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ: Orman ve korunan alanları genişleteceğiz. Orman vasfını yitirme uygulamasına son vererek, ormansızlaşan tüm alanları tekrar ormana çevirecek tedbirleri alacağız. Denizlerimizde müsilaj ile mücadele edeceğiz. Denizlere boşaltılan atık suların ileri biyolojik arıtma sistemleri ile ve belirli sıcaklık aralığında deşarj edilmesini zorunlu hale getireceğiz.

HAYVAN YAŞAM ALANLARI OLUŞTURACAĞIZ: Kentlerde yaşayan hayvanlar için doğayla bütünleşik rekreasyon ve yürüyüş alanları oluşturacağız. Bu merkezleri randevu zorunluluğu ve gün kısıtlaması olmadan, tüm gönüllülere açık hale getireceğiz ve bir mobil uygulama ile bu merkezleri 7/24 takip edeceğiz. Hayvanların saldırganlaşmalarını engellemek için uygun alanlarda düzenli beslemenin yapıldığı 'besleme noktaları' oluşturacağız. Hayvanları Koruma Kanunu'nu günün şartlarına göre revize edeceğiz ve biyoçeşitlilik varlığımızı artıracağız.

EKONOMİDE YEŞİL ATILIM YAPACAĞIZ: Yeşil iş imkanları oluşturarak yeni istihdam alanları sağlayacağız. Yenilenebilir enerjiyi teşvik edeceğiz. Elektrikli araçlar için kolaylık sağlayacağız. Ekolojik OSB'ler kuracağız. Karbon fiyatlaması sistemi, yeşil vergilendirme gibi adımlar atacağız. Atık yönetim sisteminde kapsamlı yeniliklere gideceğiz.

YEŞİL EKONOMİYE GEÇECEĞİZ: Net sıfır emisyon hedefimiz ile kahverengi ekonomiden yeşil ekonomiye geçeceğiz. Ekonomik büyümemizi sürdürülebilir kalkınma ile hızlandıracağız. Avrupa Yeşil Mutabakatı uygulamak için 'Yeşil Ekonomiye Geçiş Programı'nı hazırlayıp yürürlüğe koyacağız. İklim krizi ile mücadelede karbon fiyatlaması sistemini kuracağız. Gıda israfını azaltacağız ve ekonomiye yeniden kazandıracağız. Marketlerde son kullanım tarihleri yaklaşan ürünlerin indirime girmesine dair bir düzenleme yapacağız. Yeşil vergileme uygulamasıyla mevcut vergilerin çevreye uygun hale getirilmesi, çevreyi olumsuz etkileyen sübvansiyonların ve vergilerin kaldırılması veya değiştirilmesini sağlayacağız. Yeşil Teknoloji Network Platformu kuracağız.

YENİ İŞ İMKANLARI YARATACAĞIZ: Yeşil istihdam alanları sağlayacağız. Mevcut meslek dallarında üniversitelerin yaşam boyu eğitim uygulamalarıyla bağlantılı şekilde yaratılacak yeni istihdamlara ek olarak, rüzgar türbini ve güneş paneli teknisyenliği, sürdürülebilirlik danışmanlığı, enerji verimliliği uzmanlığı, yeşil pazarlama danışmanlığı, yeşil insan kaynakları yöneticiliği, doğal yaşam koçluğu ve yeşil girişimci gibi yeni iş dalları kazandıracağız.

TEMİZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETECEĞİZ: Yenilenebilir enerji alanında doğrudan yatırım yapan şirketleri teşvik edeceğiz. Şehirlerde hane, site, işletme bazlı yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasını sağlayacağız. Evlerine, apartmanlarına, sitelerine ve işletmelerine yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyen herkese vergi ve finansman kolaylıkları getireceğiz.

ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KURACAĞIZ: Kaynağında ayrıştırmayı teşvik ederek, insan sağlığına ve doğaya risk teşkil edebilecek plastik atıkların ithalatını kaldıracağız. Sektör paydaşları ile istişare ederek, bir takvim doğrultusunda yasaklayacağız. Atık zincir yönetimini ileri teknoloji sistemleri ile denetleyeceğiz. Atığın ekonomi değer bilincini artırarak kaynağında ayrıştırmayı teşvik edeceğiz. Evsel katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak toplama ve işleme tesislerini sayıca arttıracağız. Atık Ödüllendirme Merkezleri kuracağız.

ÇEVRE VE İKLİM BİLİNCİNİ DEVLET POLİTİKASI YAPACAĞIZ: Uluslararası düzeyde Paris İklim Anlaşması'nın gereklerini yerine getireceğiz. İçeride ise yeni yasal tedbirler oluşturacağız.

YÖNETİM MİMARİSİNİ YENİLEYECEĞİZ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı şehircilikten ayıracağız. Yüksek Çevre Kurulunu, Yüksek Çevre ve İklim Değişikliği Kurulu olarak işlevsel hale getireceğiz.

ULUSLARARASI HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ: Paris İklim Anlaşması kapsamında emisyon azaltım hedefini içeren 'Ulusal Katkı Beyanımızı' sektörel bazda ve net sıfır hedefimiz doğrultusunda güncelleyeceğiz. Ülkemiz için Paris İklim Anlaşması prensipleri doğrultusunda 2050 yılı net sıfır emisyon hedefi koyacağız. Ülkemizin iklim değişikliği politikalarının uluslararası alanda iletişiminin sağlanması için iklim diplomasisi yürüteceğiz. Bu amaçla İklim Özel Elçisi atayacağız.

ETKİN DENETİM VE CAYDIRICI CEZA UYGULAYACAĞIZ: Çevre konusunda uzmanlaşmış yargıçların görev yapacağı Çevre Mahkemeleri kuracağız. Ülke güvenliğini ihlal eden suçlarla eş değer cezalar vereceğiz. Her türlü çevre kirliliğine neden olan tesisler için caydırıcı uygulamaları artıracağız. ÇED ve SÇD süreçlerini etkili hale getireceğiz.

YENİ KANUNLAR YAPACAĞIZ: İklim Kanunu çıkartacağız. Maden Kanunu'nu çevre perspektifiyle yeniden düzenleyeceğiz. Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının yönetimi ve korunması için yeni bir 'Su Kanunu' çıkartacağız."

ANKA / Güncel