DEVA Partisi Batman İl Teşkilatında bayramlaşma programı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEVA Partisi Batman İl Teşkilatında bayramlaşma programı

AA - Ahmet Işık - Güncel
 - Güncelleme:
DEVA Partisi Batman İl Teşkilatında bayramlaşma programı

DEVA Partisi Batman İl Başkanlığı Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

BATMAN (AA) - DEVA Partisi Batman İl Başkanlığı Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Parti binası önünde gerçekleştirilen programda, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen ve İl Başkanı Melik Müjdeci katılımcılarla bayramlaştı.

Ekmen, bayramların mutluluk, coşku ve sevinç günleri olduğunu belirterek, herkesin bayramını kutladığını söyledi.

İl Başkanı Müjdeci ise bayramı kutlayarak, DEVA Partisi olarak Batman'da sürekli sahada olduklarını, vatandaşların sorunlarını dinleyip, onların sesi olduklarını aktardı.

AA / Ahmet Işık - Güncel

Ramazan Bayramı, Deva Partisi, Batman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title