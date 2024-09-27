DEVA Partisi 2. Olağan Kongresi 12 Ekim'de Yapılacak
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, 12 Ekim'de 2. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek. Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacak.
(ANKARA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 2. Olağan Kongresi 12 Ekim'de yapılacak. Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacak.
DEVA Partisi, Büyük Kongre kararı aldı. Ali Babacan liderliğinde 9 Mart 2020 tarihinde kurulan DEVA Partisi, 12 Ekim'de 2. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek. Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacak. Kongre, Meyra Palace Otel'de toplanacak.