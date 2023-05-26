Deva Partili Oktar: 'Trt, Cnn Türk, Kanal D ve Atv Gibi Ekranlarda Halkın Çıkarları Çiğnenmiştir.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, “TRT, CNN Türk, Kanal D ve ATV gibi ekranlarda bilinçli bir şekilde halkın çıkarları çiğnenmiştir. Uygulanan ambargo, Sayın Kılıçdaroğlu’na değil, halka karşıdır. Türkiye toplumunun derin bir uykuya dalması istenmektedir. Sayın Erdoğan’ın kamunun tüm imkanlarını kendi çıkarı için kullandığı bu kampanyada, söz konusu medya operasyonunun bilinçli yapıldığı da ortadadır” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, "TRT, CNN Türk, Kanal D ve ATV gibi ekranlarda bilinçli bir şekilde halkın çıkarları çiğnenmiştir. Uygulanan ambargo, Sayın Kılıçdaroğlu'na değil, halka karşıdır. Türkiye toplumunun derin bir uykuya dalması istenmektedir. Sayın Erdoğan'ın kamunun tüm imkanlarını kendi çıkarı için kullandığı bu kampanyada, söz konusu medya operasyonunun bilinçli yapıldığı da ortadadır" dedi.

DEVA Partili Sanem Oktar, resmi Twitter hesabından seçim sürecinde Millet İttifakı bileşenlerine yer vermeyen medya kuruluşlarına ilişkin açıklamada bulundu. Oktar, şunları söyledi:

"TRT, CNN TÜRK, KANAL D VE ATV GİBİ EKRANLARDA BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE HALKIN ÇIKARLARI ÇİĞNENMİŞTİR"

"Yıllar geçse de unutulmayacak bir seçim sürecinin sonuna yaklaşıyoruz. Bu süreçte TRT, CNN Türk, Kanal D ve ATV gibi ekranlarda bilinçli bir şekilde halkın çıkarları çiğnenmiştir. Uygulanan ambargo, Sayın Kılıçdaroğlu'na değil, halka karşıdır. Öyle ki kapımızdaki döviz krizi, halının altına süpürülmüştür. Muhtemel elektrik kesintileri ve akaryakıt kuyrukları hakkında uyaran dürüst siyasetçilere iftiralar atılmıştır. Çocukların daha iyi eğitim almaları, ucuz ve sağlıklı beslenmeleri, anne babalarından daha güzel bir hayat yaşamaları için getirdiğimiz öneriler susturulmuştur.

"TÜRKİYE TOPLUMUNUN DERİN BİR UYKUYA DALMASI İSTENMEKTEDİR"

Yine bu kanallarda, kadınların can güvenliğini tehlikeye atan fikirleri ileri sürenler baş tacı edilmiştir. Türkiye toplumunun derin bir uykuya dalması istenmektedir. Sayın Erdoğan'ın kamunun tüm imkanlarını kendi çıkarı için kullandığı bu kampanyada, söz konusu medya operasyonunun bilinçli yapıldığı da ortadadır. İsteniyor ki bir avuç insan 85 milyonun kaynaklarını sömürsün. Büyükşehirlerde kira parasını çıkarmak için çalışan insanların sorunu çözülmesin.

"SEÇMENİN SAĞDUYUSU, 28 MAYIS'TA BU DÜZENİ DOŞA DÜŞÜRECEKTİR"

İsteniyor ki öğrencinin, memurun, beyaz yakalının, kuaförün, tornacının, şoförün, emeğiyle helalinden geçinen herkesin çektiği iç sıkıntıları tartışılmasın. İsteniyor ki korkunç boyutlara ulaşan eşitsizlik Türkiye'nin gündeminde olmasın. Medya güçlerini seferber ederek montaj görüntülerle hakikati karartanların ve halkı aldatanların amacı budur. İnanıyorum ki seçmenin sağduyusu, o yüce adalet terazimiz 28 Mayıs'ta bu düzeni boşa düşürecektir."