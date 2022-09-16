Deva Partili Avşar'dan Sosyal Konut Projesi Yorumu: 'Dar Gelirli Vatandaşımıza Öngörülemez Bir Fatura Çıkartacak'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin; “Açıklanan pakette 60 bin TL peşinata ek olarak, kalan ödemenin 240 ay boyunca taksitlere bölüneceği yazıyor. Aylık taksitlerinse asgari ücret zammına oranla arttırılacağı yazıyor. Yani TÜİK’in enflasyonuna göre bu da dar gelirli vatandaşımıza öngörülemez bir fatura çıkartacak. Evdeki hesap çarşıya uymayacak, yine mağdur vatandaş olacak” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin; "Açıklanan pakette 60 bin TL peşinata ek olarak, kalan ödemenin 240 ay boyunca taksitlere bölüneceği yazıyor. Aylık taksitlerinse asgari ücret zammına oranla arttırılacağı yazıyor. Yani TÜİK'in enflasyonuna göre bu da dar gelirli vatandaşımıza öngörülemez bir fatura çıkartacak. Evdeki hesap çarşıya uymayacak, yine mağdur vatandaş olacak" dedi.

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Avşar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"DEVA Partisi olarak vatandaşımız mağdur olmaması için projenin sıkı takipçisi olacağız. İhalelerde iktidar eliyle yaratılan şahsi rant kapılarıyla mücadele edeceğiz. İktidara tekrar söylüyoruz: ya işinizi yapacaksınız ya da koltukları işini bilen kadrolara devredeceksiniz.

"İKTİDARIN GÖREVİ BARINMA İHTİYACINI TOPYEKÜN KARŞILAMAKTIR"

İki günde yapılan rekor başvuru, sosyal konuta muhtaç edilen vatandaşımızın durumuna ışık tutuyor. İktidarın yanlış politikaları sonucunda ülkemizde sosyal yardım alan vatandaş sayısı 12 milyonu geçti. Fakat 500 bin konuttan söz ediliyor. Bu, en fazla 2 milyon insanımızın ihtiyacını karşılayabilir. Bu konutları piyango usulüyle bir kesime verip büyük bir kesimi dışarıda bırakmak farklı mağduriyetler oluşturur. Bu, adaletsiz bir sistemdir. İktidarın görevi barınma mağduriyeti yaşayan vatandaşa piyango çektirmek değil, barınma ihtiyacını topyekün karşılayacak çözümler üretmektir."

Projenin ödeme boyutuna da değinen Avşar şöyle devam etti:

"DAR GELİRLİ VATANDAŞIMIZA ÖNGÖRÜLEMEZ BİR FATURA ÇIKARTACAK EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAYACAK"

"Açıklanan pakette 60 bin TL peşinata ek olarak, kalan ödemenin 240 ay boyunca taksitlere bölüneceği yazıyor. Aylık taksitlerinse asgari ücret zammına oranla arttırılacağı yazıyor. Yani TÜİK'in enflasyonuna göre bu da dar gelirli vatandaşımıza öngörülemez bir fatura çıkartacak. Evdeki hesap çarşıya uymayacak, yine mağdur vatandaş olacak.

"VATANDAŞTA DİŞ Mİ BIRAKTINIZ?"

Sayın Bakan Murat Kurum, vatandaşa dişini sıkmayı, fazla mesai yapmayı, eşinden dostundan borç almayı tavsiye ediyor. Yahu insana sorarlar; vatandaşta sıka sıka diş mi bıraktınız? Daha önce parasını aldığınız vatandaşlar TOKİ mağdurları diye dernek kurdu. Bu tavsiyeleri verdiğiniz vatandaşlar da yeni mağdurlar mı olacak?

"SEÇİM ÖNCESİ VATANDAŞIN 35 MİLYAR LİRASINA MI GÖZ DİKTİNİZ?"

Seçim öncesi vatandaştan toplanacak 35 milyar liraya mı göz diktiniz? Eğer öyle ise dürüst olun. 'Yemeyip içmeyip bize çalışacaksınız, biz koltuklarda rahat oturalım diye kazandığınızı bize vereceksiniz' deyin. Vatandaşı kandırmayın.

"2019'DAKİ PROJE HANGİ AŞAMADA?"

Ayrıca, yeni diye duyurulan sosyal konut projesinin aynısı 2019 yılında da açıklanmıştı. Aynısı olmasını bir yana bırakıyoruz. 2019'da her yıl 100 bin konut projesinin hangi aşamada olduğunu soruyoruz. Kaç ailenin o projeden faydalandığını soruyoruz. Tüm bunlar belirsizliğini koruyor."