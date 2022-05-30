Aydın'da dev yılan korkuttu - Haberler

Aydın'da dev yılan korkuttu

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde çilek toplayan Suriyeli işçilerin gördüğü dev yılan, korku ve panik yaşattı.

Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde çilek toplayan Suriyeli işçilerin karşılaştığı, yaklaşık 2 buçuk metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işçilerle birlikte çilek tarlasına gelen Gülser Ertan, öğle saatlerinde işin bitmesiyle son kez seraları kontrol ederken çileklerin arasındaki hareket dikkatini çekti. Ertan bir anda yaklaşık 2 buçuk metrelik yılanla burun buruna geldi. Korkup çığlık atan Ertan'ın yardımına işçileri koşarak yılanı kısa sürede etkisiz hale getirdi.

Yılanla burun buruna kalan çilek tarlası sahibi Gülser Ertan, "Daha önce bir çok kez tarlada yılanla karşılaştım. Ancak bu kadar büyük boyutta ilk defa gördüm. Önce ne olduğu anlamadım yaklaşınca yılanla karşı karşıya geldim. Korkup, çığlık attım. İşçiler hemen yardıma geldiler. Zehirli olup olmadığını bilmediğimiz içinde işçilerden bir tanesi çubukla yılanı etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel