Dev Pandalar, Moskova Hayvanat Bahçesi'nde Özel Çin Yeni Yılı İkramlarının Tadını Çıkarıyor

Moskova Hayvanat Bahçesi'ndeki pandaların bulunduğu bölüm, Rusya'da yaşayan dev pandalar "Ru Yi" ve "Ding Ding" için Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere yeniden dekore edildi.

Moskova Hayvanat Bahçesi'ndeki pandaların bulunduğu bölüm, Rusya'da yaşayan dev pandalar "Ru Yi" ve "Ding Ding" için Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere yeniden dekore edildi.

Personel pandaların her biri için köknar ağaçları hazırlayarak onları kağıt fenerler ve pandaların en sevdiği yiyeceklerle süsledi.

Çin Yeni Yıl kutlamalarına ek olarak "Ru Yi" ve "Ding Ding"e, 2023 Tavşan Yılı olduğu için tavşan şeklinde iki büyük karton oyuncak da verildi.

SES (Rusça): NATALIA RUBINSTEIN, Moskova Hayvanat Bahçesi'nde kıdemli uzman:

"Tatil dönemlerinde her zaman hediyelikler verilir, özellikle Çin Yeni Yılı söz konusuysa. Bu nedenle bu, pandaların tatili. Bu yüzden zevkle yemek yerler. Erkek panda Ru Yi, çok uzun süre olmasa da oynayacak ve etrafı izleyecek. Bu iyi. Bu ilginç ve yeni bir şey. Aynı zamanda hayvanat bahçelerindeki hayvanlar için çok önemli."

Erkek panda "Ru Yi", Çin'in Sichuan eyaletindeki Ya'an'da Temmuz 2016'da doğdu.

Dişi panda "Ding Ding" ise yine Sichuan'da bulunan Wolong'da bir yıl sonra dünyaya geldi.

Çin Yaban Hayatı Koruma Birliği ve Moskova Hayvanat Bahçesi arasında imzalanan anlaşmaya göre, iki panda 15 yıl süreyle kalmak üzere Nisan 2019'da Moskova'ya geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)