Dev Pandalar Çin-Rusya Dostluğuna Tanıklık Ediyor

ANONS (İngilizce): ANASTASİA OSİPOVA, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Ru Yi ve Ding Ding'in kaldığı bölmelerin yanında duruyoruz. Bu iki panda yaklaşık dört yıl önce Moskova Hayvanat Bahçesi'ne geldi ve hemen ünlü oldular. Bölge halkı Çin- Rusya dostluğunun bu iki elçisini seyretmeye bayılıyor ve aslında bu pandalara büyük umut bağlıyor."

SES (Rusça): SVETLANA AKULOVA, Moskova Hayvanat Bahçesi Başkanı:

"Çin'den gelen dev pandalar, barış ve dostluğu simgeliyor. Ayrıca iki ülke arasındaki büyük güveni de simgeliyorlar. Çin ile Rusya arasında böylesine güçlü ve dostane ilişkiye sahip olduğumuz için son derece minnettarız ve gururluyuz. Panda çiftini çok seviyoruz. Ziyaretçilerimiz de onları çok seviyor.

Çinli meslektaşlarımız pandaların durumunu yakından takip ediyor. Bu da daha iyi şeyler yapmamıza yardımcı oluyor. Bu yıl pandalarımız cinsel olgunluğa erişti. Çin ve Rusya, nadir görülen türlerin incelenmesine yönelik bilimsel bir programa katıldığı için Çinli meslektaşlarımız ve ortaklarımızla pandaların vücut ısılarını ve beslenme verilerini her gün paylaşıyoruz ve her aşamayı onlarla koordine ediyoruz."

Panda çifti, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden Moskova'ya 2019 yılının Nisan ayı sonunda geldi. Çift daha sonra 15 yıllık bir ortak araştırma programı için panda evinin açılış töreninde resmi olarak Rusya'ya teslim edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.(XHTV)