Dev Pandalar Çin'deki Yuvalarına Geri Döndü

CHENGDU, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'nda dev panda Ouhin'i kontrol eden gümrük görevlileri, 23 Şubat 2023. Dev panda Eimei, Japonya'da doğan ikiz yavrular Ouhin ve Touhin ile birlikte Çarşamba gecesi Sichuan eyaletindeki yuvasına vardı.

Üç pandayı taşıyan uçak, Çarşamba günü saat 23.10'da Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Pandalar, Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde bir ay karantinada tutulacak.

Eimei ya da Çince adıyla Yong Ming, 1992'de Beijing Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya geldi ve 1994'te işbirliğine dayalı üreme programları kapsamında Japonya'ya gönderildi. İnsan yılına göre hesaplandığında 90 yaşında olan Eimei, Japonya'da yaşayan en yaşlı panda unvanını kazandı ve toplam 16 yavrusu var.

Eimei ile birlikte Çin'e iade edilen ikiz kız kardeşler Ouhin ve Touhin, 2014 yılında dünyaya gelmişti. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)