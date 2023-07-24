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Dev Panda Xi Le, Tianjin Hayvanat Bahçesi'nde 10. Yaş Gününü Kutladı

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Dev panda Xi Le, Pazartesi günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Tianjin Hayvanat Bahçesi'nde 10. yaş gününü kutladı.

Dev panda Xi Le, Pazartesi günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Tianjin Hayvanat Bahçesi'nde 10. yaş gününü kutladı. Bakıcıları, dev panda Xi Le'ye özel bir doğum günü ziyafeti hazırladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hayvanat Bahçesi Güncel Haberler

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