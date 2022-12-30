Dev Panda Lin Hui'nin Tayland'daki Chiang Mai Hayvanat Bahçesi'ndeki Hayatı Güncel Haberler 21 yaşındaki dev panda Lin Hui, Tayland'daki Chiang Mai Hayvanat Bahçesi'nin herkesi cezbeden bir yıldızı. Lin Hui, her gün sabah 9'dan akşam 5.30'a kadar turistlerle buluşuyor. 21 yaşındaki dev panda Lin Hui, Tayland'daki Chiang Mai Hayvanat Bahçesi'nin herkesi cezbeden bir yıldızı. Lin Hui, her gün sabah 9'dan akşam 5.30'a kadar turistlerle buluşuyor. Lin Hui, 2003 yılında henüz iki yaşındayken Çin'den ödünç alınarak Chiang Mai'ye geldi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tayland'ın Chiang Mai kentinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Hayvanat Bahçesi Tayland Güncel Haberler

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