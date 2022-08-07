Dev Panda İkizleri Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde Doğum Gününü Kutladı - Haberler

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Dev Panda İkizleri Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde Doğum Gününü Kutladı

Dev Panda İkizleri Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde Doğum Gününü Kutladı

BRUGELETTE, 7 Ağustos (Xinhua) -- Belçika'nın Brugelette belediyesinde bulunan Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler Cumartesi günü dev "Bao Di" ve "Bao Mei"nin doğum günü yemeğini izledi.

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BRUGELETTE, 7 Ağustos (Xinhua) -- Belçika'nın Brugelette belediyesinde bulunan Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler Cumartesi günü dev "Bao Di" ve "Bao Mei"nin doğum günü yemeğini izledi.

Dev panda ikizleri "Bao Di" (solda) ve "Bao Mei", Belçika'nın Brugelette belediyesinde bulunan Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde doğum günü yemeği yiyor, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Dev panda ikizleri "Bao Di" (solda) ve "Bao Mei", Belçika'nın Brugelette belediyesinde bulunan Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde doğum günü yemeği yiyor, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Dev panda ikizleri "Bao Di" (altta) ve "Bao Mei", Belçika'nın Brugelette belediyesinde bulunan Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'ndeki doğum günü yemeğine doğru ilerliyor, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Belçika'nın Brugelette belediyesinde bulunan Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler doğum günü yemeği yiyen "Bao Di" (solda) ve "Bao Mei" adlı dev panda ikizlerini izliyor, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Belçika'nın Brugelette belediyesinde bulunan Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde bir çocuk, panda ikizleri Bao Di ve Bao Mei'nin üçüncü doğum günü kutlama etkinliğinde bir dev panda oyuncağını boyuyor, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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