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Dev Panda Fu Bao Üçüncü Yaş Gününü Kutladı

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YONGİN, 20 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta yaşayan dev panda Fu Bao, Perşembe günü 3. yaş gününü kutladı.

Dev Panda Fu Bao Üçüncü Yaş Gününü KutladıDev panda Fu Bao, Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta bambu yiyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

YONGİN, 20 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta yaşayan dev panda Fu Bao, Perşembe günü 3. yaş gününü kutladı.

Dev Panda Fu Bao Üçüncü Yaş Gününü KutladıDev panda Fu Bao, Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta doğum günü pastasına bakıyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

Dev Panda Fu Bao Üçüncü Yaş Gününü KutladıDev panda Fu Bao, Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta doğum günü pastasına bakıyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

Dev Panda Fu Bao Üçüncü Yaş Gününü KutladıDev panda Fu Bao, Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta bambu yiyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

Dev Panda Fu Bao Üçüncü Yaş Gününü KutladıDev panda Fu Bao, Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta doğum günü pastasını yiyor, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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