Dev panda Fu Bao'nun çeşitli görüntüleri
Güney Kore'de doğan ilk dev panda Fu Bao, Nisan ayında Çin'e dönmüştü. Dev panda şu anda ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşıyor.
1. Dev panda Fu Bao'nun çeşitli görüntüleri
Güney Kore'de doğan ilk dev panda Fu Bao, Nisan ayında Çin'e dönmüştü. Dev panda şu anda ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Wenchuan ilçesinden bildiriyor.
(XHTV)