Japonya'da yaşayan en yaşlı panda olan 30 yaşındaki Eimei, Çin ile Japonya arasındaki dostluğun teşviki ve ikili ilişkilerin gelişmesinde benzersiz bir rol oynadı.

Japonya'nın Shirahama kasabasındaki dev panda Eimei, Çin-Japonya dostluk elçisi olarak atandı, 17 Aralık 2022. (Fotoğraf: Jiang Qiaomei/Xinhua)

Japonya'da yaşayan en yaşlı panda olan 30 yaşındaki Eimei, Çin ile Japonya arasındaki dostluğun teşviki ve ikili ilişkilerin gelişmesinde benzersiz bir rol oynadı.

SHİRAHAMA, 18 Aralık (Xinhua) -- 28 yıldır Japonya'da yaşayan dev panda Eimei, Cumartesi günü Japonya'nın batısındaki Shirahama kasabasında Çin-Japonya dostluğunun özel elçisi olarak atandı.

Çin'in Osaka Başkonsolosu Xue Jian, pandanın yaşadığı Japonya'nın Wakayama iline bağlı Shirahama kasabasındaki bir eğlence parkı olan Adventural World'de düzenlenen bir törende atamayı duyurdu.

Dev panda Eimei, Japonya'nın Shirahama kasabasında Çin-Japonya dostluk elçisi olarak atandı, 17 Aralık 2022. (Fotoğraf: Jiang Qiaomei/Xinhua)

Çince de Yong Ming olarak adlandırılan 30 yaşında erkek panda Eimei, Japonya'da yaşayan en yaşlı dev panda. 1994 yılında Çin'den Japonya'ya götürülen ve Adventure World'de doğan 16 dev panda yavrusunun babası olan Eimei, esaret altında başarılı bir şekilde yetiştirilen en yaşlı dev panda olarak bir dünya rekorunun da sahibi.

Xue, bu yıl Çin-Japonya diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin ve bir dev pandanın Japonya'ya ilk ziyaretinin 50. yıl dönümü olduğunu belirterek, Çin ile Japonya arasındaki dostluğun sembolü olan dev pandanın, iki halk arasındaki dostluğun ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinde eşsiz bir rol oynadığını söyledi.

Xue, "Umarım daha fazla Japon, panda sevgisini insanlık sevgisine dönüştürebilir" dedi ve iki ülke arasında pandalar tarafından kurulan dostluk bağları sayesinde daha fazla Japon'un pandaların anavatanı Çin'e daha yakın hissedeceğini umduğunu sözlerine ekledi.

Japonya'nın Shirahama kasabasındaki dev panda Eimei, Çin-Japonya dostluk elçisi olarak atandı, 17 Aralık 2022. (Fotoğraf: Jiang Qiaomei/Xinhua)

Japonya'nın Wakayama vilayeti valisi Shuhei Kishimoto ise konuşma metninde, Adventure World ile Çin'in Sichuan eyaletindeki dev panda yetiştiriciliği araştırma üssü arasındaki dostane işbirliği sayesinde Wakayama ile Sichuan'ın, bu yılın Ocak ayında bir vilayet-eyalet dostluk ilişkisi kurduğunu kaydetti.

Vali, gelecekte Wakayama vilayetinin Eimei'nin kurduğu dostça ilişkileri geliştirmeye ve Japonya ile Çin arasında alışverişleri geliştirmeye gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

Adventure World, Eimei'nin, ikiz kızları Ouhin ve Touhin ile birlikte önümüzdeki yıl Şubat ayında Çin'in Chengdu kentindeki dev panda yetiştirme araştırma üssüne döneceğini duyurdu. Parkta sadece dört dev panda kalacak.