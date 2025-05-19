Dev Panda Çifti Xing Xing ve Liang Liang, 11 Yıl Sonra Çin'e Döndü

CHENGDU, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an kentine bağlı Bifengxia'daki Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'ne gelen dev panda çifti Xing Xing ve Liang Liang'ı karşılayan görevliler, 18 Mayıs 2025.

Malezya'da 11 yıl kaldıktan sonra pazar günü Çin'e dönen dev panda çifti Xing Xing ve Liang Liang, Ya'an'ın Bifengxia bölgesindeki Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'ne ulaştı. Dev pandalar en az 30 gün karantinada kalacak.

Çin'de Fu Wa ve Feng Yi olarak bilinen ikonik dev panda çifti, Malezya ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümü vesilesiyle 2014 yılında 10 yıllığına Malezya hükümetine ödünç verilmişti. (Fotoğraf: Li Chuanyou/Xinhua)