Dev Panda Bing Xing, Madrid Hayvanat Bahçesi'nde Cadılar Bayramı'nın Tadını Çıkardı

MADRİD, 27 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Madrid Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu'ndaki Cadılar Bayramı kutlamasında, yiyecek dolu bir balkabağına doğru yürüyen dev panda Bing Xing, 26 Ekim 2023. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

MADRİD, 27 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Madrid Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu'ndaki Cadılar Bayramı kutlamasında, yiyecek dolu bir balkabağına doğru yürüyen dev panda Bing Xing, 26 Ekim 2023. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)