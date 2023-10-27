Dev Panda Bing Xing, Madrid Hayvanat Bahçesi'nde Cadılar Bayramı'nın Tadını Çıkardı
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MADRİD, 27 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Madrid Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu'ndaki Cadılar Bayramı kutlamasında, yiyecek dolu bir balkabağına doğru yürüyen dev panda Bing Xing, 26 Ekim 2023. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)
MADRİD, 27 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Madrid Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu'ndaki Cadılar Bayramı kutlamasında, yiyecek dolu bir balkabağına doğru yürüyen dev panda Bing Xing, 26 Ekim 2023. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel