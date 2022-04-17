Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi - Haberler

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Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi

AA - İbrahim Uzun - Güncel
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Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi

Bermuda bandıralı dev kruvaziyer "Azura", çoğunluğu ABD vatandaşı 2 bin 129 turistle Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana yanaştı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Bermuda bandıralı dev kruvaziyer "Azura", çoğunluğu ABD vatandaşı 2 bin 129 turistle Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana yanaştı.

Ege Port Limanı'na ilk kez demir atan gemiden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 2 bin 129 turist, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Yolculardan bazıları turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana evini gezdi, tura katılmayanlarsa kent merkezinde alışveriş yaptı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, Azura'nın limana ilk kez demir attığını ve bu sezon sonuna kadar 4 kez daha ilçeye geleceğini belirtti.

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam edeceklerini dile getiren Güngör, "2022 ve 2023 yılının kruvaziyer turizminde Türkiye'nin konuşulduğu yıllar olacağını daha önce belirtmiştik. Tüm gemi sektörü rotasına Türkiye'yi aldı. Önümüzdeki süreçte kruvaziyer turizmi sektörü daha da canlanacak." ifadesini kullandı.

Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi

Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi

Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi

Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi

Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi

AA / İbrahim Uzun - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuşadası, İzmir, Aydın, Güncel, Haberler

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