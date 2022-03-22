Dev kayaların düştüğü korku sitesinde 'heyelan' kabusu (2)

TRABZON (DHA) - RİSKLİ KAYALAR TEMİZLENECEK

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi'nce yapılan açıklamada heyelanla yamaçtan kopan dev kayaların düşmesiyle park halindeki 3 otomobilin hurdaya döndüğü Duru Sitesi'nde riskli kayaların bölgeden temizleneceği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, "2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde tehlike arz eden kayalık bölgede gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kayma ya da düşme tehlikesi olan bütün kayalar bölgeden temizlenecektir. Yerleşim bölgesinde gerekli bütün güvenlik önlemleri can ve mal kaybına mahal vermeyecek şekilde ivedilikle alınmıştır" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel